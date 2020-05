Polska ma rekordowo mało pielęgniarek i położnych

Podczas gdy w Unii Europejskiej średnio 2,2 proc. wszystkich pracowników to pielęgniarki i położne, w Polsce zaledwie 1,4 proc. – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Co gorsza, jesteśmy też jednym z nielicznych państw Unii, które w minionej dekadzie zanotowały spadek zatrudnienia w tym zawodzie - liczba pielęgniarek i położnych zmniejszyła się w ubiegłym roku do niespełna 228 tys., czyli o 4,4 tys. od 2011 r. Podobne spadki miały w tym czasie miejsce tylko w Bułgarii i Grecji. Niemal wszystkie pozostałe państwa Europy zwiększyły od 2011 r. liczbę i udział pielęgniarek i położnych. W całej Unii przybyło ich ponad 452 tys. do prawie 4,5 mln.

