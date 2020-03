Ogólnokrajowa kwarantanna w Indiach zagrozi dostawom leków na świecie?

Indie właśnie zamknęły kraj na trzy tygodnie – ogólnokrajowej „kwarantannie” podlega 1,3 mld ludzi. Produkcja została ograniczona do strategicznych gałęzi, wśród których jest przemysł farmaceutyczny, który jest ważną częścią globalnego łańcucha dostaw leków. Amerykańcy analitycy z banku Morgan Stanley szacują, że Indie dostarczają od 40 do 50 procent leków generycznych na rynek w USA. W produkcji leków generycznych, Indie są światowym liderem, eksportując także duże ich ilości do innych części świata.

Rząd Indii wdrażanie środków bezpieczeństwa przeciwko epidemii rozpoczął od ograniczenia na początku marca eksportu 13 aktywnych składników farmaceutycznych (API) i leków z nich wytwarzanych, by zminimalizować ryzyko ich braków na rynku wewnętrznym. Większość dostaw surowców do produkcji leków produkowanych w Indiach pochodzi z Chin, które także podlegały zawirowaniom związanym z epidemią, która zaczęła się w chińskim mieście Wuhan. Aktualnie chińska produkcja składników leków wraca do normy, ale dostawy bywają opóźnione.