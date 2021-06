Euro 2020. Chorwacja melduje się w fazie pucharowej, Szkocja odpadła

W 6. minucie ładnie z lewej strony pola karnego dośrodkował John McGinn, przy długim słupku akcję próbował zamknąć Che Adams. Wyciągnął nogę tak mocno, jak to tylko możliwe, lecz choć brakowało niewiele to nie zdołał wpakować piłki do siatki.

Po zdobyciu bramki wicemistrzowie świata odzyskali wigor. W 22. minucie ładnie, lecz minimalnie niecelnie uderzał Luka Modrić.

Chwilę później mogło być 1:1. Najpierw niewiele zabrakło, by akcję zamknął Adams, następnie po błędzie obrońcy strzelał McGinn, jednak źle trafił w piłkę.

Wicemistrzowie świata próbowali przejąć inicjatywę, rozgrywając piłkę w środku pola.

W 33. minucie z boiska zszedł kontuzjowany Grant Hanley, zastąpił go Scott McKenna.

W kolejnym fragmencie gry groźniej atakowali Chorwaci, ale to Szkoci zdobyli bramkę. Obrońca drużyny Dalicia po błędzie gracza Szkocji wybił piłkę nieco na oślep. Przed polem karnym do futbolówki dopadł Callum McGregor, którego mocny strzał był nie do obrony. Była to pierwsza bramka reprezentacji Szkocji na dużym turnieju od 23 lat.