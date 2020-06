Warunki neutralności 2050

Neutralność klimatyczna UE w 2050 roku będzie miała wpływ na redukcję emisji CO2 znacznie wcześniej, niż do tej pory zakładano, a Polska nie stanie się neutralna w ciągu jednej dekady. W ostatnim czasie Komisja Europejska (KE) zaproponowała podwyższenie celu redukcyjnego na rok 2030 z 40 proc. do 50–55 proc. Dla Polski skutkowałoby to zmniejszeniem emisji CO2 o dodatkowe 40 proc. w stosunku do 2017 roku.