Rekordowa strata Ryanaira. Najgorszy wynik od 35 lat

Ryanair poniósł w roku finansowym do 31 marca 2021 stratę 815 mln euro. Wraz z innymi kosztami i ze stratami związanymi z ubezpieczeniem od wahań cen paliwa strata wyniosła nawet miliard euro. Rok wcześniej linia miała zysk nieco ponad miliarda euro. Obroty stopniały o 81 proc. do 1,64 mld euro. Miniony rok był najtrudniejszy w 35-letniej historii przewoźnika. Pandemia koronawirusa spowodowała gwałtowny spadek przewozów ze 149 mln do 27,5 mln, bo wiele rządów europejskich wprowadziło zakazy i ograniczenia w lotach i lockdowny — wyjaśniła sama firma.

Prezes Michael O'Leary stwierdził, że osiągnięty wynik jest trochę lepszy od przewidywanego (analitycy spodziewali się straty 834 mln euro), ale w dalszym ciągu to bardzo traumatyczna strata dla linii, którą była stale rentowna w ciągu 35 lat swej historii. Ryanair zanotował w ostatnich tygodniach znaczne odbicie się rezerwacji — złagodzenie przez władze brytyjskie ograniczeń w podróży wywołało trzykrotny wzrost w ciągu 5 tygodni rezerwacji, z 500 tys. do 1,5 mln tygodniowo — ale co do reszty roku dysponuje niemal zerową widocznością.