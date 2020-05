Obligacje Brukseli na odbudowę gospodarki

Propozycja Francji przewiduje pozyskiwanie przez Brukselę „co najmniej 1-2 proc. ocznego PKB w ciągu najbliższych 3 lat, co wniosłoby do budżetu Unii dodatkowe 150-300 mld euro rocznie w latach 2021-23. Pożyczki państwom członkowskim pomogłoby pokrywać zaległości, ale powinny pozostać dodatkiem do subwencji. Jest również istotne, aby te środki uruchomiono jak najszybciej, o ile to możliwe, przed wejściem w życie wieloletnich ram finansowych" — stwierdza dokument złożony w Brukseli.

