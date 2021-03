Popyt na komputery szybko nie wyhamuje

Analitycy firmy Canalys wskazują, że – choć problemy z komponentami, które dotknęły cały świat elektroniki, szybko się nie zakończą i mogą potrwać nawet do 2022 r. – popyt na urządzenia segmentu PC (Canalys zalicza do niego komputery stacjonarne, notebooki i tablety) będzie rósł. W całym 2021 r. globalny rynek powiększy się o ponad 8 proc. Szczególnie imponująco wygląda zwłaszcza kończący się właśnie kwartał. Z analiz firmy wynika, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. kupimy aż o 54 proc. więcej sprzętów PC niż rok wcześniej. Taka imponująca dynamika to oczywiście zasługa ubiegłorocznego lockdownu (zamknięte fabryki w Chinach, przerwane łańcuchy dostaw). Boom przyszedł dopiero w kolejnym kwartale 2020 r. Jak podkreśla Piotr Kawecki, prezes ITBoom, była to wręcz rewolucja, jeśli chodzi o sprzęt komputerowy i wszelkie wdrożenia umożliwiające pracę, naukę i zabawę bez wychodzenia z domu.

Poniżej dalsza część artykułu