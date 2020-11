Naukowcy: Produkcja żywności napędza globalne ocieplenie

„Nasza praca pokazuje, że produkcja żywności w znacznie większym stopniu przyczynia się do zmiany klimatu, niż powszechnie się uważało” - powiedział współautor badania Jason Hill, profesor na Wydziale Inżynierii Bioproduktów i Biosystemów na Uniwersytecie Minnesoty.

- Na szczęście możemy rozwiązać ten problem, wydajniej używając nawozów, jedząc mniej mięsa i więcej owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych i orzechów oraz wprowadzając inne ważne zmiany w naszym jadłospisie - podkreślił.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie „Science”, przewiduje wzrost emisji, pochodzącej z produkcji żywności, na podstawie spodziewanego wzrostu liczby populacji, przy konieczności zapewnienia dodatkowych terenów, potrzebnych pod nowe uprawy, konieczne dla wyżywienia świata.

Jak twierdzą autorzy, przy oczyszczaniu gruntów i wylesianiu uwalnia się dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O), podczas gdy produkcja i stosowanie nawozów oraz innych środków rolniczych emituje CO2, N2O i metan. Ten ostatni ma potencjał tworzenia efektu cieplarnianego w przedziale 100 lat ponad 20 razy większy, niż CO2. Za jego powstawanie odpowiadają zwierzęta gospodarskie, takie jak krowy, owce i kozy, ale duże ilości metanu generują także pola ryżowe w czasie wzrostu roślin.

Autorzy odkryli, że jeśli problem nie zostanie rozwiązany, to przyszłe emisje, związane z żywnością, same w sobie doprowadzą do przekroczenia progu ocieplenia o 1,5°C - postrzeganego jako bariera dla uniknięcia niszczycielskich skutków klimatycznych - do 2050 roku. Pod koniec wieku będą to już prawie 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Limit ten określono w porozumieniu paryskim z 2015 r.

W porozumieniu paryskim określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu, dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążeniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C.