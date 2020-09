Stężenia gazów cieplarnianych na najwyższym poziomie od trzech milionów lat. I wciąż rosną

Choć dzienna ilość emisji spadła w kwietniu 2020 roku o 17 proc. w stosunku do poprzedniego roku, poziom ten nadal był na równi z tym w 2006 roku. Badacze podkreślają, że pokazuje to, jak bardzo w ciągu ostatnich 15 lat wzrosły emisje.

Mimo że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 na pewien czas zatrzymała negatywne skutki zmian klimatu, stężenie gazów cieplarnianych wciąż rośnie. Jak wynika z raportu "United in Science 2020" opublikowanego przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO), w tym roku osiągnęło rekordowy poziom. W raporcie podkreślono, że załamanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, związane z wybuchem pandemii koronawirusa, na początku bieżącego roku, było jedynie "krótkim przerywnikiem w procesie nagromadzania się dwutlenku węgla powodującego zmiany klimatyczne". Emisja na pewien czas spadła głównie ze względu na"zamrożenie" gospodarek. Na całym świecie zamknięto między innymi punkty usługowe oraz zmniejszono ruch samochodowy i lotniczy, a wiele firm zdecydowało się na przeniesienie swojej działalność do Internetu.

Nawet jeśli poziom emisji w 2020 roku będzie niższy niż w roku ubiegłym o siedem procent, zgodnie z oczekiwaniami, to i tak to, co zostanie uwolnione, nadal będzie przyczyniać się do długoterminowej koncentracji. Ta narasta od początku ery przemysłowej w XVIII wieku.

Ze względu na to, że poziom CO2 wzrósł, temperatura na świecie również wzrosła średnio o około 1,1 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Zdaniem naukowców, średni wzrost temperatury o 1,5-2 stopnie doprowadzi do znacznie gorszych zmian klimatycznych na całym świecie. Coraz częściej miejsce będą miały klęski suszy czy silniejsze sztormy i huragany. Przyczyni się to także do ekstremalnego wzrostu poziomu wody w morzach i oceanach.

Zdaniem klimatolożki Friederike Otto z Uniwersytetu Oksfordzkiego, „doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy przygotowani do tego, by radzić sobie tylko w małym stopniu z tym, co jeszcze może przynieść pogoda”. - Nawet, jeśli teraz jesteśmy zaniepokojeni tylko trochę, to bardzo szybko dochodzimy do krawędzi tego, z czym my jako społeczeństwa możemy sobie poradzić - oceniła w rozmowie z Agencją Reutera. - To ci, którzy są w najtrudniejszej sytuacji społecznej, zostaną dotknięci tym jako pierwsi - dodała Otto, wskazując, że znacznie zmniejszy się dostęp do wody pitnej, a do połowy tego stulecia liczba osób żyjących na terenach ubogich w wodę wzrośnie do 3,2 miliarda w porównaniu z poprzednimi szacunkami na poziomie 1,9 miliarda.