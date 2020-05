Niedźwiedź brunatny wrócił do północnej Hiszpanii. Ostatnio widziany 150 lat temu

- Niedźwiedź, samiec w wieku od trzech do pięciu lat, jest pierwszym sfilmowanym na tym obszarze i prawdopodobnie pierwszym, który pojawił się w tym regionie w ciągu ostatnich 150 lat - przekazała ekipa filmowa.

Lokalni strażnicy przyrody, którzy wspierają filmowców, uważają, że niedźwiedź spędził całą zimę w parku, a przybył z gór Sierra del Caurel.

Niedźwiedź brunatny jest chronionym gatunkiem w Hiszpanii od 1973 roku. W celu zwiększenia populacji niedźwiedzia w Pirenejach, w ciągu ostatnich dwóch dekad sprowadzono do Hiszpanii niedźwiedzie brunatne ze Słowenii.

Jeden z niedźwiedzi - znany jako Goiat, co w miejscowym dialekcie oznacza "chłopiec" - doprowadził do wściekłości rolników z Katalonii. Ich zdaniem jest on odpowiedzialny za śmierć koni, owiec, kóz i zniszczone ule.