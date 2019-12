Greta Thunberg po 21 dniach dopłynęła do Europy

Kilka godzin później Thunberg dodała, że jej łódź kieruje się w stronę Lizbony. Szwedka, która odmawia podróży samolotem z powodu zanieczyszczenia powietrza powodowanego takimi podróżami, spieszyła się z Ameryki Północnej na szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie. Spotkanie miało się pierwotnie odbyć w Chile, ale w ostatniej chwili je przeniesiono.

Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa powiedział, że to „wielka przyjemność” gościć Thunberg w Lizbonie. Jeszcze we wtorek Greta ma spotkać się z portugalskimi aktywistami klimatycznymi. W planach jest też odpoczynek przed podróżą do Madrytu.

Kwadrans przed godz. 14.00 katamaran z Thunberg przybił do nabrzeża w Lizbonie. Szwedkę osobiście witał na nabrzeżu burmistrz miasta Fernando Medina oraz jej fani. Po drodze łódź minęła m.in. jednostkę wynajętą przez radykalną grupę ekologiczną Extinction Rebellion. Na ląd aktywistka zeszła, dzierżąc w rękach swoją słynną tablicę z informacja o szkolnym strajku, z którą w zeszłym roku zaczęła swoja akcję protestacyjną przed budynkiem szwedzkiego parlamentu. Jeszcze wieczorem, o 21.25, Thunberg ma pociąg do Madrytu, gdzie dojedzie jutro o 8.40.

16-letniej Thunberg towarzyszyli w podróży jej ojciec Svante, australijscy właściciele katamaranu - 26-letnia Elayna Carausu i jej 35-letni partner Riley Whitelum oraz ich 11-miesięczne dziecko Lenny. Łodzią kierował zawodowy nawigator, 26-letni Nikki Henderson z Wielkiej Brytanii.

Thunberg nie ujawnia szczegółów dotyczących jej planów na szczyt w Madrycie, który potrwa do piątku 13 grudnia. Miejscowi aktywiści traktują jednak jako pewnik to, że weźmie udział w copiątkowym strajku klimatycznym.