Koalicja Obywatelska: Ocieplenie wszystkich domów do 2030 roku

Koalicja Obywatelska obiecuje zdecydowaną walkę ze zmianami klimatycznymi i smogiem. - Do realizacji tych celów stworzyliśmy odpowiednie narzędzia – zapowiedziała prowadząca panel Gabriela Lenartowicz, minister środowiska w gabinecie cieni PO.

Podczas panelu „Polska bez smogu”, który odbył się podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej, Gabriela Lenartowicz podkreślała jaka powinna być Polska ekologiczna. - Polska ekologiczna, to Polska rozumna i zdrowa. Wiemy, mamy świadomość i Polacy mają tę świadomość, że stan zdrowia zależy od stanu środowiska. Polska ekologiczna, to też Polska zamożna. Polska ekologiczna, to Polska EKOlogiczna i EKOnomiczna, Polska świadoma znaczenia ekologii - mówiła.



Poniżej dalsza część artykułu

Poseł wymieniła główne zadania jakie stawia sobie Koalicja Obywatelka, których celem ma być walka ze zmianami klimatycznymi. - Proponujemy szerokie włączenie obywateli do tej walki, ich aktywizację ale także edukację i uświadamianie. Chcemy wprowadzenia energetyki rozproszonej. Stawiamy też na zazielenianie Polski – mówiła. W panelu uczestniczył Maciej Nowicki, były minister środowiska, który podkreślał wagę zmian klimatycznych. - Nie ma w tej chwili na świecie ani jednego poważnego gremium naukowego, które kwestionowałoby, że ocieplanie klimatu jest skutkiem działań człowieka. Zmiany klimatyczne to w XXI wieku największe, poza wojnami, zagrożenie dla cywilizacji. Zagrożenia, które nas czekają są tak dramatyczne, że nie potrafimy sobie tego jeszcze wyobrazić – stwierdził. Były minister środowiska odniósł się do polityki energetycznej aktualnego rządu. - Gdy słucham stanowiska PiS, że węgiel jest naszą przyszłości, to twierdzę, że to jest działanie wbrew interesowi polskiemu. To jest tak ważna kwestia, że wszystkie partia i cały naród muszą się połączyć w celu obniżenia emisji dwutlenku węgla. Jeżeli KO wygra wybory, chce przedstawić potężny program dotyczący energetyki i ekologii – zapowiedział. Nowicki ocenił, że są dwie główne kwestie, których wpływ na walkę ze zmianami klimatycznymi jest ważny. - Po pierwsze oszczędność energii, po drugie szczere otwarcie na odnawialne źródła energii. Oszczędność energii jest najbardziej efektywną metodą ochrony atmosfery i ograniczenia emisji CO2. W Polsce marnotrawstwo energii jest bardzo duże. Dlatego KO po wyborach chce ogłosić wielki narodowy program oszczędności energii. Będą tam działanie takie jak: ocieplenie wszystkich domów w Polsce, tak by do 2030 roku wszystkie domy były ocieplone. Jeżeli chodzi o nowe domy, musi pojawić się nakaz, by wszystkie były budowę na w sposób energooszczędny – mówił. - Ponadto do 2030 powinien obowiązywać zakaz palenia węglem w gospodarstwach prywatnych. Jest to absolutnie możliwe – dodał.

Marek Szolc, radny Warszawy, który podczas panelu reprezentował stanowisko samorządów mówił o tym, co mogą one zrobić dla walki ze smogiem i zmianami klimatycznymi. - Kluczowa jest tu partycypacja mieszkańców. Ale ją należy dobrze zaplanować, bo czym skutkuje nieodpowiedni przekaz i zła komunikacja ze społeczeństwem pokazał protest tzw. "żółtych kamizelek". Trzeba rozmawiać wspólnie z ekspertami, obywatelami i przedsiębiorcami. Ta metodologia sprawdziła się już w Gdańsku, ponieważ takie wspólne dyskusje, panele pokazują na co mieszkańcy i mieszkanki są gotowi. Robienie tego odgórnie, bez dialogu skazuje samorządowców na niepowodzenia – podkreślał. Gabriela Lenartowicz dodała, że należy także uświadamiać obywateli, że takie zmiany mogą być pozytywnym impulsem do zmian gospodarczych. W tracie dyskusji na Forum Programowym Koalicji Obywatelskiej podkreślono także, że należy dostrzec młodych ludzi, którzy walczą o swoją przyszłość - Tu jest ogromna rola państwa by tę bezpieczną przyszłość im zapewnić – mówił profesor Zbigniew Karaczun, polski Klub Ekologiczny. - 88 procent przypadków chorobowych wynikających ze zmian klimatu dotyczy dzieci – dodał. Jako kolejną kwestię omówił zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. - 4 lata rządów PiS oznacza, że zmniejszyliśmy swoje bezpieczeństwo energetyczne. Pojawiały się przerwy w dostawach prądu na terenach wiejskich, a dla np. producentów mleka taka sytuacja jest dramatyczna – zaznaczył. - Mamy w Polsce ogromny potencjał, mamy rolników, którzy są przyzwyczajeni do inwestowania, dlatego możemy stworzyć program rozwoju energetyki na terenach wiejskich, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyce na terenie całego kraju – wyjaśniał profesor Karaczun i zaznaczył, że ważne, by współpracować w tej sferze z obywatelami: - PiS zabił tak naprawdę energetykę wiatrową na lądzie. Można było wyjść do obywateli, gdyby byli oni współwłaścicielami wiatraków, wtedy poparliby rozwój energetyki wiatrowej, zamiast się jej sprzeciwiać – stwierdził.