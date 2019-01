Grzyby wyruszają na wojnę z pasożytami

Odkryto, że pewien gatunek grzyba wyczuwa drapieżniki i wysyła sygnały ostrzegawcze do innych części organizmu. Tajemnicą pozostaje, jak to robią.

Jeśli człowiek zostanie zaatakowany jego organizm włącza reakcją stresową. W pierwszych chwilach zostaje aktywowany układ współczulny. Pobudza on nadnercza do wydzielania adrenaliny i noradrenaliny. Nasze źrenice rozszerzają się, tętno i oddech przyspieszają, serce bije szybciej. To tak zwana reakcja walki lub ucieczki. Podobną reakcję można zaobserwować u roślin. Okazuje się, że grzyby, być może najbardziej tajemnicze królestwo życia wielokomórkowego, wykazuje podobne zachowanie.

Grzyby potrafią się bronić. Wiele z nich produkuje silne toksyny, które agresora wyślą do szpitala lub na cmentarz. Mało jednak wiadomo o tym, jak grzyby wykrywają zagrożenia. U zwierząt i ludzi za przekazywanie wiadomości odpowiada układ nerwowy. Rośliny wykorzystują do tego system naczyniowy. Pozbawione mózgów grzyby nie mają ani jednego, ani drugiego, a jednak to robią.

W magazynie Current Biology opublikowano artykuł dotyczący próby wyjaśnienia tego zjawiska. Naukowcy wyhodowali grzyby, o nazwie czernidłak szarawy (Coprinopsis cinerea), a następnie wypuścili na nie stado nicieni, które szczególnie gustują w grzybowej diecie. Z filmu nagranego podczas uczty wynika, że grzyby wyczuły drapieżnika i w jakiś sposób informowały resztę swojego ciała o agresji. Tylko nie bardzo wiadomo jaki to sposób.

Nicienie połykają obiad jak przerażające, seryjne mordercze pijawki z horroru klasy D. Robak używa igły na głowie, aby przebić strzępkę (nitkowate włókna, z których zbudowana jest grzybnia, czyli ciało grzybów) i wysysać zawartość komórek.

Markus Künzler, mikrobiolog Politechniki Federalnej w Zurychu, wraz z zespołem, wpuścił do pojemnika z grzybami nicienie. Żeby zaobserwować reakcję grzyba wprowadzono barwnik świecący pod mikroskopem. Okazało się, że grzyby rozświetlały się jak świąteczna choinka wraz z przesuwaniem się komunikatu ostrzegającego. Światło zmieniało kierunki w zależności od miejsca ataku, a wraz z jego przemieszczaniem grzyb produkował toksynę, której nicienie nie lubią.

Naukowcy uznali, że to ma sens. Aby przetrwać grzyb musi wysyłać sygnały obronne do całego organizmu, a nie tylko miejsca ataku. Przecież kluczowa jest ochrona kapelusza, który jest źródłem zarodników i kontynuacji gatunku.

Niestety, naukowcy nie są pewni jak to się dzieje w przypadku grzybów (w przypadku człowieka czy rośliny, informację przenosi sygnał elektryczny). Zakładają, że sygnał musi przechodzić z jednej komórki do drugiej przez cytoplazmę komórek.

Grzyby przekazują informacje wewnątrz swych organizmów i wytwarzają odpowiedź obronną przeciw agresorom. Na szczęście nie wszystkie. Jest jeden grzyb, bez którego ludzkość rozwinęłaby się w zupełnie innym kierunku, a może nie rozwinęłaby się wcale. Ten grzyb się nie komunikuje, bo ma tylko jedną komórkę. Ludzkość od tysięcy lat bardzo się o niego troszczy. To drożdże. Dzięki nim chleb wyrasta puszysty, a wino fermentuje.