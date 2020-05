Koronawirus w przedszkolach. Wystarczy badanie temperatury?

Z uwagi na ryzyko szybkiego rozprzestrzenienia się wirusa już od ubiegłego tygodnia Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz samorządy domagają się prawa do testów dla wszystkich zatrudnionych w oświacie. – Prezydent Częstochowy jeszcze pod koniec kwietnia wystosował pismo do ministra zdrowia z wnioskiem o sfinansowanie wykonania testów. Mimo pierwszej negatywnej odpowiedzi miasto ponowiło wniosek do Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie i będzie czekać na odpowiedź – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy UM Częstochowy.