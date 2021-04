Szkoły będą walczyć z agresją wśró uczniów

– To nie procedury będą nam potrzebne, gdy dzieci wrócą do szkół, tylko czas. I nie chodzi tu o dodatkowe lekcje, by nadgonić zaległości, ale czas na rozpoznanie emocji u uczniów i na pomoc w poradzeniu sobie z nimi – podkreśla Marek Pleśniar.

– System oświaty zapewnia każdemu uczniowi wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, stosownie do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, co należy do kompetencji dyrektora szkoły. Zadanie to wykonywane jest również w trakcie pracy zdalnej szkół – zaznacza wiceminister Marzena Machałek w odpowiedzi na interpelację.