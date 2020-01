Niepelnosprawni: najbliższe przedszkole może być w innym województwie

Rodzice przenieśli niepełnosprawnego syna do prywatnego przedszkola, po czym domagali się, by gmina zapewniła mu dowóz do nowej placówki. Burmistrz odmówił. Uzasadnił, że wskazanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego konkretnej placówki oświatowej do nauczania specjalnego jest niezgodne z prawem. Chłopiec miał zapewnione miejsce w przedszkolu i dowóz do tej placówki, ale rodzice z niego sami zrezygnowali.

