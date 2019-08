Zełenski zaproponuje Dudzie wznowienie ekshumacji na Wołyniu

Choć nowy prezydent Ukrainy został wybrany już cztery miesiące temu, do Polski, najważniejszego sąsiada z UE, przyjeżdża dopiero teraz. Ale może to być wizyta przełomowa.

– Liczymy na nowe otwarcie, nowy etap w stosunkach Ukrainy z Polską. Z takim przesłaniem do Warszawy przylatuje prezydent Zełenski. Uważamy, że jest powód do optymizmu – mówi „Rz" Andrij Deszczycia, ukraiński ambasador w Warszawie.

– Chcemy podjąć konkretne kroki, w tym w sprawie zniesienia zakazu ekshumacji, aby doprowadzić do wyjścia ze skomplikowanej sytuacji, w jakiej znalazły się nasze relacje. Jestem przeciwna temu, by Wołodymyr Wiatrowycz nadal był prezesem ukraińskiego IPN. Z jego powodu pokłóciliśmy się z Polakami. Szykuje się wielki reset relacji z Polską – dodaje.

– Za Petra Poroszenki Wiatrowycz stał się de facto ministrem historii, to się niebawem skończy. Zełenskiego interesuje to, co dzisiaj się dzieje na ukraińsko-polskiej granicy, a nie to, co było w latach 40. Dla ekipy nowego prezydenta normalizacja relacji z Polską jest teraz priorytetem – mówi „Rzeczpospolitej" znany kijowski politolog Konstantin Bondarenko.