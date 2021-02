Josep Borrell. Gość, którego nikt nie zauważył

Wszystkie trzy kraje już zapowiedziały dyplomatyczne retorsje. Ale z nieznanych przyczyn Rosjanie zaczęli podejrzewać, że może dojść do powszechnego wyrzucania rosyjskich dyplomatów, tak jak w 2018 roku po otruciu Siergieja Skripala w Salisbury. Wtedy Rosjan usunęły 23 kraje UE (w tym należąca jeszcze do niej Wielka Brytania) oraz pięć spoza Unii.– Jeśli inne państwa podejmą decyzje, by odpowiedzieć na tę wysyłkę, to będzie to absolutne bezprawie – przekonywał obecnie zastępca szefa Komisji Spraw Zagranicznych rosyjskiego Senatu Władimir Dżabraiłow.

Rosyjska opozycja również znacznie bardziej zainteresowana jest uwięzionym liderem, a dokładniej kolejnym procesem przeciw niemu. Zaczął się on demonstracyjnie również w dniu przyjazdu Josepa Borrella do Moskwy, mimo to szef unijnej dyplomacji nie powiedział o nim ani słowa. Tym razem opozycjonista jest oskarżony o „szkalowanie weterana wojny", 94-letniego Ignata Artiemienko. Latem ubiegłego roku propagandowa telewizja Russia Today opublikowała klip wideo, w którym kilkanaście osób namawiało do głosowania za poprawkami do konstytucji, które umożliwiają Władimirowi Putinowi pełnienie władzy do 2036 roku. „Sprzedajne sługusy systemu, hańba kraju, ludzie bez sumienia" – nazwał występujących Nawalny, prawdopodobnie nie obejrzawszy reklamy do końca i nie zauważywszy starca, którego przedstawiono jako weterana wojny.