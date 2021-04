Moskwa odpowiada Warszawie. Wydala pięciu polskich dyplomatów

Ławrow zapowiedział „na zasadzie wzajemności wydalenie pracowników misji dyplomatycznych USA, w liczbie współmiernej do działań władz USA wobec rosyjskich dyplomatów”. - Swoją drogą zauważyliśmy, jak szybko razem z amerykańską administracją zaśpiewała Warszawa, żądając wyjazdu trzech rosyjskich dyplomatów z Polski. Z kolei pięciu polskich dyplomatów zostanie wydalonych z Rosji - powiedział.

Kreml zasugerował też, by John Sullivan, ambasador USA w Rosji, wrócił do kraju na konsultacje, w obliczu poważnego kryzysu dyplomatycznego między Moskwą a Waszyngtonem - podała agencja Interfax. Ośmiu amerykańskich urzędników ma być dodatkowo objętych sankcjami, z całkowitym zakazem wjazdu do Rosji. Moskwa wcześniej wycofała z Waszyngtonu swojego ambasadora Anatolija Antonowa.

Moskwa zaznaczyła, że jeśli „wymiana uprzejmości” z Waszyngtonem będzie kontynuowana, może zwrócić się do Stanów Zjednoczonych o zmniejszenie liczby amerykańskich dyplomatów w Rosji do 300. Taka sama ma być rosyjska obecność dyplomatyczna w USA, bez personelu rosyjskiej stałej misji przy ONZ w Nowym Jorku - powiedział Siergiej Ławrow.

Polski resort dyplomacji przekazał, że w czwartek do MSZ wezwany został ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Ambasadorowi wręczono notę dyplomatyczną zawierającą informację o uznaniu za personae non gratae trzech pracowników Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie” - czytamy w komunikacie MSZ.

Czytaj także: Szczerski: Popieramy sankcje USA na Rosję

Ministerstwo podało, że podstawą decyzji było „naruszenie przez wskazane osoby warunków statusu dyplomatycznego oraz prowadzenie działań na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej”.