Rosja wydala dwudziestu czeskich dyplomatów

W reakcji na decyzję Pragi do rosyjskiego MSZ wezwany został ambasador Czech w Moskwie

"Vitiezslav Pivońka został poinformowany, że dwudziestu pracowników ambasady Czech w Moskwie uznano za personae non grata. Mają oni opuścić terytorium Federacji Rosyjskiego do końca 19 kwietnia" - oświadczyło MSZ Rosji.

W komunikacie rosyjskiego resortu dyplomacji napisano, że ambasadorowi Czech przekazany został stanowczy protest w związku z nieprzyjaznym wobec personelu rosyjskiej placówki dyplomatycznej w Pradze aktem czeskich władz.

W ostatnim czasie decyzje o wydaleniu rosyjskich dyplomatów podjęły także Stany Zjednoczone oraz Polska. W odpowiedzi Moskwa wydaliła kilkunastu dyplomatów z USA i Polski.

W poniedziałek wicepremier Hamáček miał udać się do stolicy Rosji, by rozmawiać na temat dostaw rosyjskiej szczepionki przeciw COVID-19 Sputnik V do Czech (po zatwierdzeniu preparatu przez Europejską Agencję Leków). Polityk odwołał wizytę, wskazując na konieczność uczestniczenia w pilnym posiedzeniu rządu.