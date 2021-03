Przepływ towarów z Białorusi. Polska proponuje ograniczenia

W środę premier Mateusz Morawiecki wyraził "bardzo zdecydowany sprzeciw" w związku z sytuacją. - Apelujemy do władz białoruskich, ażeby przestały szykanować Polaków - mówił.

- Zaproponuję naszym partnerom litewskim i łotewskim pewne ograniczenia dotyczące przepływu towarów po to, żeby w realny sposób władze białoruskie odczuły to, że w taki sposób prowadzona walka z Polakami musi się jednocześnie odbić na tym, w jaki sposób my odpowiadamy na tę sytuację poprzez poszczególne kroki, nie tylko dyplomatyczne, nie tylko wzywanie i protestowanie, ale również konkretne kroki po stronie gospodarczej - mówił Mateusz Morawiecki.

- Apelujemy o opamiętanie się do władz białoruskich - dodał.

Premier podkreślił, że Polacy na Białorusi wzbogacają kulturę białoruską, pielęgnują kulturę polską i są dobrymi obywatelami Białorusi. - Nie czynią niczego złego, absolutnie niczego złego i dlatego będziemy robili wszystko, żeby im pomóc. Polacy mogą liczyć na wsparcie państwa polskiego - deklarował.