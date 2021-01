Mosbacher: Dla Chin jesteście bramą do Europy Zachodniej Fotorzepa/ Robert Gardziński

- Następna dekada będzie należała do Europy Środkowo-Wschodniej, nie do Zachodu. Cały wzrost będzie zaczynał się właśnie tu. Jesteście bramą do Europy Zachodniej dla Chin – powiedziała Polsat News Georgette Mosbacher, odchodząca ambasador USA w Polsce.