Sondaż: Polska czy Węgry - kto bardziej korzysta na bliskich relacjach?

Uczestników sondażu SW Research spytaliśmy o to kto, ich zdaniem, bardziej korzysta na bliskich relacjach Polski z Węgrami.

4,4 proc. oceniło, że sytuacja, w której relacje Polski z Węgrami są bliskie, jest korzystniejsza dla Polski niż dla Węgier.

14,4 proc. respondentów wyraziło przeciwne zdanie.

29,9 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja ta jest "równie korzystna dla obu krajów".

23,2 proc. respondentów przekonuje, że sytuacja ta jest niekorzystna dla obu państw.

28,1 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Wspólne korzyści dostrzega co trzeci mężczyzna i co czwarta kobieta. Bliskie relacje za korzystne w równym stopniu dla Polski i Węgier uważa 37% respondentów między 25 a 34 rokiem życia i co trzecia osoba o dochodach w granicach 1001 – 2000 zł. Stosunki polsko – węgierskie jako sprzyjające obu krajom oceniaj 37% mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób - komentuje wyniki badania Klara Goss, Senior Project Manager w SW Research.