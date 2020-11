Wybory w USA. Andrzej Dera: Na oficjalne gratulacje dla Bidena przyjdzie czas

Wpis Dudy jest krytykowany przez opozycję, która zauważa, że zdecydowana większość światowych przywódców gratuluje Bidenowi wygrania wyborów, tymczasem wpis polskiego prezydenta był pod tym względem zachowawczy. W TVP Info odniósł się do tego w niedzielę Andrzej Dera, minister z KPRP. - Na tym etapie ciężko jest mówić o zwycięstwie, proszę zauważyć że nawet w USA, to na razie media ogłosiły zwycięstwo Joe Bidena, nie ma jeszcze ostatecznych wyników, nie zakończono jeszcze liczenia głosów, więc takie oficjalne gratulacje byłyby po prostu przedwczesne - stwierdził.

- Można powiedzieć, że przewaga Joe Bidena jest na tyle wyraźna, że wynik oficjalny będzie wskazywał na jego zwycięstwo, dlatego pogratulował dobrej kampanii a na oficjalne gratulacje przyjdzie czas - mówił Dera. Dodał, że współpraca Polski ze Stanami Zjednoczonymi „nie będzie utrudniona”. - USA to jest potęga, w interesie Polski są dobre relacje z oboma ugrupowaniami. USA są demokracją mającą swoje zasady i jeśli chodzi o politykę zagraniczną jedna ekipa nie wywraca wszystkiego do góry nogami. Mamy przekonanie, że będzie kontynuacja, jesteśmy spokojni bo nasz interes i interes USA są zbieżne - tłumaczył.

Nieco inaczej sprawę skomentował Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta. - System wyborczy w USA jest daleko inny niż ten który znamy w Europie. To system pośredni i to głosowanie, do którego doszło w USA polegało na wyborze elektorów w poszczególnych stanach i dopiero elektorzy dokonają wyboru i dopiero wtedy będzie można gratulować oficjalnie wyboru na prezydenta Joe Bidenowi. To kwestia podejścia, my gratulujemy udanej kampanii, ale te gratulacje są jednoznaczne, że gratulujemy także wyboru - zapewnił.