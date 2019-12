Trwa proces impeachmentu, Pompeo leci na Ukrainę

Według świadków, przesłuchiwanych w Kongresie, Trump chciał, aby Ukraina wszczęła dochodzenie w sprawie syna byłego wiceprezydenta Joe Biden w zamian za udostępnienie Ukrainie pomocy wojskowej. Jeden z tych świadków, William Taylor, jest obecnym ambasadorem USA na Ukrainie, choć opuści Kijów na krótko przed przybyciem Pompeo.

Sekretarz stanu USA powołał Taylora na stanowisko latem, ale funkcję objął on tylko tymczasowo. W Kijowie Pompeo spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, którego rozmowa telefoniczna z Trumpem 25 lipca była początkiem całej sprawy. To po niej zgłosił się sygnalista z informacjami, które ostatecznie mogą doprowadzić do impeachmentu Trumpa. W rozmowie Trump dyskredytował poprzednią ambasador USA w Kijowie i poprosił Zełenskiego o „przysługę”, sugerując, by władze ukraińskie wszczęły dochodzenie antykorupcyjne w sprawie Huntera Bidena.

Z Ukrainy Pompeo pojedzie na Białoruś, a następnie odwiedzi Kazachstan, Uzbekistan i Cypr.