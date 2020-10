MFW: świetna prognoza dla Litwy

MFW przewiduje, że gospodarka Litwy skurczy się w tym roku o 1,8 proc. To najmniejszy spadek w całej Europie. U bałtyckich sąsiadów sytuacja przedstawia się dużo gorzej: PKB Estonii i Łotwy ma spaść odpowiednio o 5,2 proc. i 6 proc. Roczna inflacja na Litwie wyniesie 1,3 proc. Na Łotwie ceny powinny wzrosnąć o 0,6 proc., a w Estonii o 0,2 proc.

Co złożyło się na sukces Litwy w tym trudnym roku? Niewielka, w porównaniu z innymi państwami, skala zachorowań na COVID-19. Zarażonych jest 6505 obywateli Litwy (kraj liczy 2,8 mln ludzi), a zmarło dotąd 109 osób. W trudnym okres epidemii wiele litewskich firm zwiększyło zatrudnienie i wypracowuje zyski pomimo ograniczeń związanych z pandemią i złej sytuacji na rynkach zewnętrznych.

Do tego na przyszły rok fundusz prognozuje Litwie wzrost PKB na poziomie 4,1 proc. Czyli nasz sąsiad nie tylko w pełni odrobi straty z tego roku, ale też gospodarka urośnie. A jeszcze w kwietniu MFW nie był takim optymistą. Prognoza dla Litwy była dużo gorsza. Fundusz oceniał, że w tym roku litewska gospodarka skurczy się o 8,1 procent, a w przyszłym wzrośnie o 8,2 proc. A więc właściwie jedynie zniweluje straty z roku naznaczonego pandemią.

Nie spadła też siła nabywcza Litwinów, czemu z kolei sprzyjały podwyżki wynagrodzeń oraz niższe ceny paliw i prądu, będące skutkiem spadku cen surowców na rynkach światowych. Władze od początku pandemii wspierały też mały biznes gwarancjami, odraczaniem podatków i preferencyjnymi kredytami.

W październiku uruchomiony został fundusz pomocowy dla średnich i dużych firm. W jego kasie ma być 1 miliard euro, informuje agencja BNS. Do zadań funduszu należy ochrona sektorów ważnych dla gospodarki i przygotowanie do jej ożywienia. A także wspieranie rynków akcji, przyciąganie inwestorów instytucjonalnych, dążenie do osiągania zwrotów z inwestycji od uczestników funduszu.

Planuje się, że litewski rząd zainwestuje początkowo 100 mln euro i zagwarantuje obligacje o wartości do 400 mln euro, które zostaną wyemitowane w celu uzyskania dodatkowych środków dla funduszu. Drugie 500 milionów euro zostanie przyciągnięte od prywatnych inwestorów. W maju Komisja Europejska zatwierdziła ten program pomocy dla państwa litewskiego.