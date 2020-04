Pandemia mocno zaszkodzi największym krajom w Europie

Największe niemieckie instytuty badania koniunktury przewidują, że spadek PKB w II kwartale będzie dwukrotnie większy niż po kryzysie finansowym w 2009 r. i wyniesie 9,8 proc. Ich zdaniem, w I kwartale spadek wynikający z działań ograniczających rozchodzenie się koronawirusa wyniósł 1,9 proc. W całym roku przewidują zmniejszenie PKB o 4,2 proc., a w 2021 r wzrost o 5,8 proc. — podał Reuters za swymi informatorami.

Gospodarka Francji zmalała w I kwartale o 6 proc., bo działania przeciwko wirusowi doprowadziły do zamknięcia wielu sektorów — stwierdził bank centralny. To oznacza, że gospodarka zmalała w rytmie kwartalnym do najniższego poziomu od II wojny światowej. W II kwartale 1968, gdy doszło do gwałtownych demonstracji, spadek ten wyniósł 5,3 proc.

Z ankiety Banque de France przeprowadzonej w dniach 27 marca — 3 kwietnia wśród 8500 firm wynika, że wykorzystanie ich mocy produkcyjnych zmalało średnio o 56 proc. w marcu z 78 proc. w lutym, a w sektorze samochodowym o 41 proc. Szefowie firm mówili, że stracili w marcu średnio po 5 dni roboczych, firmy usługowe po 6 dni, a przemysł i gastronomia po 14 dni.