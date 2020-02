Brytyjski przemysł odetchnął po brexicie i uniknął spadku

Firma IHS Markit poinformowała, że obliczany przez nią wskaźnik bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki – PMI – wzrósł w styczniu do 50 pkt, a więc poziomu rozdzielającego spadki od wzrostów. Oznacza to też poprawę wobec wstępnych odczytów publikowanych w minionym tygodniu.

Te pierwotne szacunki dla całej gospodarki wzrosły do poziomu najwyższego od 2018 r., co było wynikiem wyborczego zwycięstwa Borisa Johnsona i w sposób zasadniczy przyczyniło się do powstrzymania się Banku Anglii przed redukcją stóp procentowych.