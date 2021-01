Zegar zagłady: Ile czasu pozostało nam do końca ludzkości? AFP

The Bulletin of Atomic Scientists ogłosił w środę, że symboliczny Zegar zagłady wskazuje - podobnie jak w ubiegłym roku - godzinę 23:58 i 20 sekund. Oznacza to, że do północy - wyznaczającej zagładę ludzkości - pozostało 100 sekund, najmniej odkąd w 1947 roku zarząd The Bulletin of Atomic Scientists po raz pierwszy przedstawił zegar.