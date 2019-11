Jak obliczyć wiek psa? Naukowcy mają nowy sposób na ustalenie ile "ludzkich" lat ma pies

Z powodu tej charakterystyki, metylacja DNA mogłaby być wykorzystywana do szacowania wieku lub przewidywania spodziewanej długości życia.

Jedna z tych zmian, czyli przyłączanie grup alkilowych (metylowych) do pewnych sekwencji DNA, odzwierciedla wiek człowieka, czyli wpływ, jaki na ciało mają choroby, styl życia i geny.

Rasa labrador retriever w centrum uwagi

Proces ten zachodzi nie tylko u ludzi, ale także u myszy, szympansów czy psów, które zdają się mieć własne zegary epigenetyczne. By sprawdzić, jak różnią się one od zegara człowieka, badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego pod przewodnictwem genetyka Treya Idekera przyjrzeli się psom - istotom żyjącym w podobnym co ludzie środowisku i często korzystającym z podobnej opieki medycznej.

Jak pisze "Science", psy wszystkich ras rozwijają się w podobny sposób, osiągając dojrzałość płciową ok. 10 miesiąca i umierając przed ukończeniem 20 lat. Zespół Idekera skoncentrował się na jednej rasie (labrador retriever), analizując genomy 104 osobników w wieku od 4 tygodni do 16 lat. Badanie wykazało, że związana z upływem czasu metylacja u psów przebiega podobnie jak u ludzi.