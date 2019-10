Mężczyźni są zabawniejsi od kobiet. Badania potwierdzają stereotyp

Przedmiotem analizy naukowców z Uniwersytetu Aberystwyth oraz Uniwersytetu Karoliny Północnej było 28 badań poświęconych poczuciu humoru u ludzi. Łącznie przebadanych zostało ok. 5 tys. osób. Uczestnicy przykładowego testu mieli za zadanie opatrzyć kreskówkę zabawnym podpisem. Teksty były oceniane przez niezależne jury, które nie znało płci autorów.

Na podstawie analizy badacze ustalili, że 63 proc. mężczyzn jest bardziej zabawnych od przeciętnej kobiety.

Celem badania było sprawdzenie, czy prawdziwy jest stereotyp, że mężczyźni mają lepsze poczucie humoru od kobiet. Kierownik badań, dr Gil Greengross, na łamach "Psychology Today" napisał, że taki pogląd podzielają mężczyźni i kobiety. "Co oczywiście nie znaczy, że jest on prawdziwy" - zastrzegł. Greengross dodał, iż wyniki wykazały, że "według naszej najlepszej wiedzy, przeciętnie mężczyźni wydają się mieć większą zdolność do tworzenia humoru niż kobiety".