Dentyści mają walczyć z wirusem

Projekt przedstawiony przez posłów PiS dotyczy wszystkich grup pracowników medycznych, ale to dentystom funduje największą rewolucję:

– Posłowie chcą nas przebranżowić, nie biorąc pod uwagę, że stomatologia zakłada zupełnie inny sposób uprawiania medycyny. Od studiów koncentrujemy się na jamie ustnej i okolicach przyległych. Owszem, uczymy się interny czy chirurgii, ale kształcenie ogólne jest dużo węższe. Po kilku latach tak specyficznie sprofilowanej pracy nie ma się śmiałości podejmowania decyzji w sprawach ogólnoustrojowych – mówi dr Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL. Dodaje, że do czasu, gdy stomatolog wdroży się w obowiązki lekarza, pandemia już minie. To samo dotyczy wcześniejszej i obowiązującej już regulacji dotyczącej stwierdzania zgonów przez stomatologów.

Współzałożyciel i ekspert Porozumienia Rezydentów, anestezjolog Damian Patecki uważa, że powoływanie dentystów do szpitali covidowych nie ma większego sensu:

– Zabiegowcy np. codziennie mają respirator w sali operacyjnej, ale większość dentystów mogła go nawet nie widzieć i ma prawo nie wiedzieć, jak jest obsługiwany – mówi Damian Patecki. Jego zdaniem takie zapisy to gorączkowe ruchy, które nie będą miały przełożenia na rzeczywistość.

A dr Andrzej Cisło wątpi, by którykolwiek ze stomatologów zdecydował się na pracę w szpitalu covidowym, zwłaszcza że klauzula miłosiernego samarytanina nie chroni przed odpowiedzialnością cywilną w takich przypadkach.

Spore wątpliwości budzi też zapis zmieniający art. 95 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym medyków zatrudnionych w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i zespołach ratownictwa medycznego można zmusić do dyżuru.

– Stawka miałaby odpowiadać co najmniej normalnemu wynagrodzeniu tych osób. Oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę na dyżurze medycznym mogłyby one otrzymać dodatek w wysokości ustalonej u danego pracodawcy lub, w razie braku takiego ustalenia, w wysokości uzgodnionej przez pracownika oraz pracodawcę. Zwracam jednak uwagę, iż pracownik będzie mógł otrzymać dodatek , a nie, że go dostanie. Ta mała różnica jest niezwykle istotna, bo projekt przewiduje wyłączenia stosowania przepisów kodeksu pracy traktujących o wynagrodzeniu pracowników za dyżury. Ustawa zatem w takim przypadku gwarantuje jedynie normalne wynagrodzenie za pracę na dyżurach. Kwestia wyższego wynagrodzenia pozostawiona jest indywidualnym uzgodnieniom pracodawcy z pracownikiem – zauważa Karolina Podsiadły-Gęsikowska z Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Podsiadły-Gęsikowska Powierża.