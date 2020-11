Koronawirus w Polsce: Polacy mniej mobilni

Górą parki i siłownie

Badacze jako punkt wyjścia przyjęli październik 2019 r. nadając mu wartość 100. Potem, w kolejnych miesiącach aż do października tego roku sprawdzali, jak zmienia się mobilność Polaków. – Istotny wzrost odnotowaliśmy w jednej kategorii. Są to parki – mówi Augustyniak. W porównaniu rok do roku indeks dla tej kategorii wzrósł w sierpniu ponadtrzykrotnie – do 344,31. W minionym miesiącu wynik był podobny. Drugą kategorią, w której jest zauważalny wzrost, są siłownie, zamknięte w czasie wiosennego lockdownu od marca do maja. I choć po ich ponownym uruchomieniu nigdy nie było w nich takiego ruchu jak przed pandemią, to w październiku indeks wzrósł do 54,30 ,podczas gdy jeszcze we wrześniu było to 11,38. – To było dla nas zaskoczenie. Myślę, że z jednej strony jest to efekt powrotu młodych ludzi z wakacji i rozpoczęcia roku akademickiego. Z drugiej natomiast – pojawiających się często informacji o tym, że przed drugą falą pandemii trzeba zadbać o formę – wyjaśnia Augustyniak. – Być może też ludzie, którzy więcej czasu spędzają obecnie w domu, szukają możliwości poruszania się – dodaje.