Lekarze zgłaszają się do pracy na Narodowym

– Wpisywane jest na przykład nazwisko znanego polityka i zmyślony życiorys. Ale nie brakuje też osób, które autentycznie wierzą w to, że pandemię da się pokonać profesjonalizmem i solidarnością. Na Narodowym nastąpił narodowy zryw osób, którym autentycznie się chce i które nie rozumieją, że „czegoś się nie da". Jeśli się nie da, szukają rozwiązania – mówi dyrektor Zaczyński. I powtarza hasła, które na stronie internetowej Szpitala Narodowego (szpitalnarodowy.pl) opatrzone są hashtagami #reprezentacjazdrowia, #gramyozdrowie i #jednadrużyna, i zachęca medyków: „Chcesz włączyć się do wyjątkowej walki z koronawirusem i pomagać chorym? Masz wykształcenie medyczne? Nie boisz się nowych wyzwań? Dołącz do nas! Oferujemy pracę w pierwszym tymczasowym szpitalu dla chorych zakażonych koronawirusem w Warszawie".

– Dla mnie to odruch. Jak potrzeba rąk do pracy, to się zgłaszam. Poza tym znam stadion, bo przez kilka lat pracowałam na nim w obstawach medycznych – mówi dr Pikulska, dwukrotna uczestniczka misji medycznych – Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Kurdystanie i Polskiej Pomocy w Tanzanii. Na razie nie dostała jednak informacji zwrotnej, podobnie jak Piotr Pisula z Porozumienia Rezydentów, który do Warszawy chce przyjechać z Poznania: – Mam głęboko zakorzeniony patriotyzm i jestem ogólnie przywiązany do służby – byłem harcerzem. Pewnie gdyby wybuchło powstanie, to poszedłbym walczyć, a jak jest epidemia, to „idę na front" – mówi Piotr Pisula.