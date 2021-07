Nie chcą szczepić najmłodszych

– Dzieci powyżej 12. roku życia naprawdę dobrze znoszą tę szczepionkę, nawet dużo lepiej niż starsi. Nie miałem żadnych działań niepożądanych, nawet wśród dzieci z alergią, które wcześniej miały reakcje niepożądane np. na jady owadów – mówi Paweł Doczekalski z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, prowadzący szczepienia u dzieci. Dodaje, że badania nad zastosowaniem szczepionki u dzieci od 6. miesiąca życia wciąż trwają, wszystko wskazuje na to, że są one bezpieczne. Podejrzewa, że kolejną grupą dopuszczoną do szczepień będą dzieci od 6. do 12. roku życia.