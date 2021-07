Rząd zabiega, by Kościół włączył się w promocję szczepień

Wszystko wskazuje na to, że Kościół włączy się w promocję szczepień. W czwartek Konferencja Episkopatu Polski wyda w tej sprawie komunikat – dowiedziała się „Rzeczpospolita". To efekt środowych rozmów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski biskupem Arturem Mizińskim.

Minister zdrowia już od kilku dni apeluje, by księża zaczęli rozmawiać z wiernymi o konieczności szczepienia. – W przypadku liczby chętnych do szczepień przeciw Covid-19 potrzeby jest nowy impuls. Autorytet Kościoła mógłby bardzo w tym pomóc – mówił kilka dni temu podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski.

Teraz jednak, nie czekając na stanowisko KEP, do promowania akcji szczepień włączył się już metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. „W związku z trwającą pandemią Covid-19 i brakiem skutecznego lekarstwa Kościół Warszawski apeluje o podejmowanie akcji szczepień dla dobra całej społeczności". – czytamy w przesłanym do księży komunikacie. Dodaje w nim także, że przy Świątyni Opatrzności Bożej działa powszechnie dostępny punkt szczepień.

Wcześniej, bo już w kwietniu, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek zaapelował do żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, by się zaszczepili. „Na wojnie z koronawirusem, podstępnym i bezwzględnym wrogiem ludzkości, należy zaufać służbie zdrowia, sprawdzonym procedurom medycznym oraz jasnym wskazaniom papieża Franciszka" – podkreślał.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że do tej pory szczepionkę otrzymało ponad 30 mln Polaków, przy czym w pełni zaszczepionych jest przeszło 14 mln osób. Problem jednak w tym, że dynamika szczepień spada mniej więcej o 30 proc. Rząd uruchomił szereg zachęt, np. loterię szczepionkową, ale jak na razie nie przynoszą one większych rezultatów. – Za mało jest mobilnych jednostek szczepień, które docierałyby do osób starszych, i za mało jest kampanii skierowanych do opiekunów seniorów. Potrzebni są konsultanci, którzy będą dzwonić do seniorów, i zaangażowania kosciołów oraz związków wyznaniowych – mówił podczas debaty „Rzeczpospolitej" poświęconej profilaktyce zdrowotnej dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Jego zdaniem takie zaangażowanie wszystkich, w tym kościołów, jest konieczne, by czwarta fala koronawirusa, była dla Polski jak najmniej dotkliwa.