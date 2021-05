Nastolatki dostaną szczepionkę

Europejska Agencja Leków wydała w piątek po południu decyzję o dopuszczeniu do szczepień przeciwko Covid-19 osób od 12. roku życia. Nastolatki będą szczepieni preparatem firmy Pfizer. Decyzja EMA zostanie teraz przekazana Komisji Europejskiej, która wyda ostateczne potwierdzenie. – Każdy kraj członkowski UE będzie mógł później podjąć decyzję, czy wykorzystywać tę szczepionkę do szczepień nastolatków czy nie – mówił Marco Cavaleri, dyrektor ds. szczepionek w Europejskiej Agencji Leków.

Na decyzję o dopuszczeniu do szczepień nastolatków czekano od dawna. Zdaniem wirusologa prof. Włodzimierza Guta jest to jedyny sposób, by w Polsce osiągnąć wyszczepialność na poziomie 75 proc. – Jeśli byśmy tego nie zrobili, uzyskanie odporności stadnej w Polsce stałoby pod znakiem zapytania – mówił kilka dni temu w rozmowie z „Rzeczpospolitą" ekspert.