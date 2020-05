Sondaż: Powrotu czego chcą najbardziej Polacy?

Czy wobec tego rząd powinien szybciej otworzyć salony? – Można by się z tym zgodzić, ale tylko w odniesieniu do fryzjerów – uważa prof. Robert Flisiak, lekarz zakaźnik, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. I zastrzega: – Salony kosmetyczne to bardzo bliski kontakt twarzą w twarz. Na to jest stanowczo za wcześnie.

Według badań prowadzonych przez IBRiS od początku pandemii rośnie przekonanie w społeczeństwie, że „już czas, żebyśmy powrócili do normalnego życia". Z taką opinią zgadza się dziś 58,6 proc. badanych, jeszcze dwa tygodnie temu było to niespełna 40 proc.

To budzi jednak sprzeciw prof. Flisiaka. – Bardzo się dziwię, że władze zdecydowały się na otwarcie przedszkoli i żłobków (od 6 maja – red.), a respondenci tego oczekują – mówi „Rzeczpospolitej". Według niego dzieci są trudne do upilnowania i ciężko jest im stworzyć warunki bezpieczne pod względem epidemiologicznym. – Współczuję dzieciom, które będą musiały chodzić do przedszkola, gdzie nie ma zabawek, wokół gołe ściany i nawet nie można się przytulić do pani. To będzie dla nich trauma – mówi lekarz zakaźnik.