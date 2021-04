Raport: Rosja i Chiny szerzą szczepionkowe kłamstwa

Rok temu Chiny stały za przekazem o tym, jak Pekin pomaga światu poprzez wysyłki maseczek ochronnych. Choć fakty były inne: maseczki drogie, niezgodne ze standardami, wcale nie w masowych ilościach. A do tego Chińczycy zapominali poinformować, że gdy wybuchła epidemia w Wuhanie, to UE pospieszyła ze swoimi dostawami maseczek.

Rosyjscy urzędnicy nie tylko promują szczepionkę Sputnik V, ale także wykorzystują dezinformację do oskarżenia Zachodu i Unii o sabotowanie rosyjskiej szczepionki. Prokremlowskie media, w tym oficjalne konto Sputnik V na Twitterze, próbowały podważyć zaufanie do Europejskiej Agencji Leków i podawały w wątpliwość jej procedury i polityczną bezstronność.

Chiny z kolei nadal promują swoje szczepionki jako „globalne dobro publiczne", kładąc nacisk na dostępność i stabilne dostawy oraz przedstawiając je jako bardziej odpowiednie dla krajów rozwijających się, a także dla Bałkanów Zachodnich. Równolegle chińskie kanały informacyjne kontrolowane przez państwo podważają bezpieczeństwo zachodnich preparatów. Choć to one, w przeciwieństwie do chińskich, przeszły masowe badania kliniczne i – co dziś widać wyraźnie – są bardziej skuteczne. Chińskie media i urzędnicy szeroko promowali dostawy i planowaną produkcję szczepionek w Serbii, co odzwierciedla ważną rolę tego kraju w promowaniu chińskiej dyplomacji szczepionkowej i ogólnie pozytywnego wizerunku na Bałkanach Zachodnich. Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) również aktywnie angażuje się w regionie, promując dostawy Sputnika V (np. w Serbii).