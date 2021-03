Przyspieszenie programu szczepień. Odporność do wakacji

Wszystko wskazuje na to, że znaczna część Polaków zostanie zabezpieczona przeciwko ciężkiemu przebiegowi Covid-19 jeszcze przed wakacjami. Rząd deklaruje, że do końca czerwca zostanie podanych 20 mln dawek.

Do końca września wszystkie osoby chcące się zaszczepić otrzymają swoją dawkę. Aby było to możliwe, zostaną poluzowane zasady szczepień. Powstaną nowe punkty – samorządowe, szpitalne, ale też drive-thru i w firmach, w których będzie chętnych na szczepienia co najmniej 500 osób.