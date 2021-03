Zaczyna brakować łóżek dla ciężko chorych. Przez brak personelu

– W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej takich postów. Najpierw lekarze obdzwaniają po kilka szpitali, a gdy to nie przynosi rezultatu, w akcie desperacji szukają miejsc za pomocą Facebooka. Zamiast zajmować się chorymi, pół dnia wiszą na telefonie, bo nie ma infolinii, poprzez którą można by takie przeniesienie załatwić jednym telefonem. Z jednej strony mamy za mało lekarzy, a z drugiej próbujemy z nich zrobić telefonistki – zauważa Justyna Bogucka-Czapska. W niedzielę zajętych było 19,6 tys. z 28,3 tys. łóżek dla pacjentów z Covid-19 i ponad 2 tys. z 2,8 tys. respiratorów. W sobotę liczba zajętych respiratorów przekroczyła 2 tys. po raz pierwszy od grudnia.

Łóżek dla pacjentów covidowych zaczyna brakować także w szpitalach tymczasowych. W niedzielę w Szpitalu Narodowym było łącznie 260 pacjentów na 280 łóżek, w tym 17 pod respiratorami: – A nie jest to optymalne miejsce na prowadzenie intensywnej terapii. Tacy pacjenci powinni być odsyłani do zwykłych szpitali. Niestety, mamy problem z odpływem pacjentów, których nie ma dokąd przekazać – mówi dr Konstanty Szułdrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, który nadzoruje oddział intensywnej terapii (OIT) Szpitala Narodowego.

Zdaniem ekspertów łóżek respiratorowych brakuje, bo mniejsze szpitale obawiają się same korzystać z respiratorów i pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej odsyłają do placówek większych bądź tymczasowych. Te z kolei argumentują, że nie mają odpowiednio przeszkolonej kadry. Na forach medyków karierę robi cytat prof. Zbigniewa Religi, który miał powiedzieć przed laty, że z samymi łóżkami można otworzyć nie szpital, a dom publiczny.

A dr Piotr Watoła dodaje, że braki kadrowe w szpitalach to efekt lat lekceważenia medyków zatrudnionych w szpitalach: – Co miesiąc kilka procent lekarzy ze szpitalnych etatów ucieka do placówek prywatnych. A rządzący zamiast ich zatrzymać, mówią: „niech idą". Cenę płacą pacjenci – zauważa.

Tysiące uczą się do PES

Obsadzeniu grafików nie pomaga niepewna sytuacja rezydentów przystępujących do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, który zaczyna się w marcu: – Mimo trzeciej fali resort zdrowia nie odwołał części ustnej, co powoduje, że lekarze nastawiają się na kolejne tygodnie nauki. Gdyby, jak to było wiosną i jesienią, odwołano egzamin ustny, kilka tysięcy lekarzy, którzy dziś ślęczą nad książkami, wróciłoby do szpitali i wsparło walkę z pandemią – zauważa Damian Patecki, anestezjolog i współzałożyciel Porozumienia Rezydentów.