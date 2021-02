– Od poniedziałku ruszą zapisy na szczepienie nauczycieli – poinformował podczas konferencji prasowej minister Michał Dworczyk, odpowiedzialny za realizację Narodowego Programu Szczepień. Pierwsze szczepionki nauczyciele otrzymają w piątek za tydzień. Pedagodzy zostaną zaszczepieni szczepionką firmy AstraZeneca. Do końca lutego do Polski ma trafić milion dawek. Najbliższa zostanie przysłana w najbliższy poniedziałek.

– Najnowsze doniesienia naukowe opublikowane w prestiżowym czasopismie „Lancet" potwierdzają skuteczność szczepionki AstraZeneca na poziomie 76 proc. trzy tygodnie po podaniu pierwszej szczepionki – tłumaczył Michał Dworczyk. W ten sposób starał się odpowiedzieć na zarzuty środowiska nauczycielskiego, że do szkół trafiają szczepionki „gorszej" jakości. Zapewniał też, że ta szczepionka całkowicie chroni przed ciężkim przebiegiem Covid-19.

Szczepienia nauczycieli to jeden z elementów zbliżających do uruchomienia nauczania stacjonarnego. Decyzja o powrocie do szkół kolejnych klas zostanie podjęta dopiero po kolejnym przetestowaniu tych nauczycieli, którzy już uczą stacjonarnie. Testy mają być przeprowadzone w przyszłym tygodniu. – Będziemy też brać pod uwagę liczbę zakażeń w Polsce oraz sytuację w innych krajach europejskich – mówił Czarnek.