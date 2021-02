Zamieszanie wokół szczepień w szkole

Po środowej konferencji z udziałem prof. Andrzeja Horbana i Grzegorza Cessaka sytuacja się uspokoiła. – Nie deprecjonujemy tej szczepionki. Wiemy, że jest dopuszczona do użytku. Niepokój środowiska jest spowodowany fatalną komunikacją ze strony rządowej, bo przekaz był taki: jest szczepionka nieodpowiednia dla seniorów, to dajmy ją nauczycielom – skomentował Sławomir Broniarz.

Szczepionka firmy AstraZeneca to szczepionka wektorowa, w której do dostarczenia kodu genetycznego białka S używany jest adenowirus. Nie powoduje on choroby u człowieka, nie replikuje, nie namnaża się, ale jest środkiem transportu dla tego kodu genetycznego i umożliwia przedostanie się do komórki, w której powstaje odporność. Brak rekomendacji tej szczepionki dla osób powyżej 60. roku życia to efekt zbyt wąskich badań w tej grupie wiekowej.