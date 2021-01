Rekordowe tempo szczepień i lockdown w Izraelu

Rząd Izraela zamyka od czwartku szkoły, wprowadza ostrzejsze restrykcje dotyczące liczby uczestników spotkań towarzyskich oraz zakaz podróży zagranicznych z wyjątkiem szczególnych sytuacji i drastycznie ogranicza liczbę Palestyńczyków przybywających dziennie z Zachodniego Brzegu Jordanu do pracy do Izraela.

– To stan wyjątkowy – ogłosił premier Beniamin Netanjahu, apelując o zrozumienie i wytrwałość przez następne dwa tygodnie obowiązywania nowych ograniczeń.

Decyzja podjęta została w chwili, gdy mieszkańcy państwa żydowskiego obserwowali z ulgą, jak skutecznie i w jakim tempie przebiegają szczepienia. Rozpoczęły się 19 grudnia. Do tej pory zaszczepiono 1,5 mln osób z 8,9 mln obywateli. To światowy rekord. Ortodoksyjni Żydzi kontestują restrykcje, ale wielu korzysta ze szczepionek.

Nie do końca wiadomo co dalej, bo kończy się liczba zakontraktowanych szczepionek. Z nieformalnych informacji wynika, że rząd zapłacił firmie Pfizer/Biontech aż 62 dolarów za jedną dawkę. Dla porównania władze USA zapłaciły 19,5 dolara, UE podobno 12 euro.

Szczepionki nie docierają jednak do 2,7 mln Palestyńczyków zamieszkałych na obszarze Autonomii Palestyńskiej na okupowanym Zachodnim Brzegu oraz do 2 mln w strefie Gazy. W ostatnim tygodniu zanotowano tam 7,7 tys. zakażeń i 154 zgony.

Nawet taki system nie był w stanie zapobiec rekordowym zakażeniom. W ostatnich dniach notuje się ponad 8 tys. przypadków dziennie. W ciągu ostatniego tygodnia zanotowano 204 zgony i liczba ta zbliża się szybko do rekordowego poziomu z początku października ubiegłego roku.

W marcu odbędą się w Izraelu czwarte już w ostatnich dwóch latach wybory do Knesetu. Jeżeli w ich wyniku Netanjahu pozbawiony zostanie stanowiska szefa rządu i tym samym immunitetu, czeka go postępowanie sądowe w trzech sprawach korupcyjnych. Oskarżenia są na tyle poważne, że grozi mu więzienie. Chyba że wymyśli coś nowego. Do tej pory był skuteczny.