Koronawirus. Ile naprawdę było zakażeń w USA? Nowe dane

Według ustaleń badaczy z NIH do połowy lipca 2020 roku w USA doszło nawet do 20 mln zakażeń - tymczasem według oficjalnych danych do tego czasu wykryto ich w Stanach Zjednoczonych 3 mln.

Badacze ekstrapolując te dane na całą populację wskazują, iż oznacza to, że do lipca 2020 roku w kraju mogło dojść nawet do 16,8 mln niewykrytych zakażeń koronawirusem. Łącznie z 3 mln wykrytych zakażeń oznaczałoby to, że do lipca 2020 roku w USA kontakt z koronawirusem miało 20 mln osób.

W wydanym ośwaidczeniu Bruce J. Tromberg, dyrektor Narodowego Instytutu Obrazowania Biomedycznego i Bioinżynierii podkreśla, że wyniki badania wskazują "jak szybko koronawirus rozprzestrzenia się".

Badanie wykazało też, że odsetek osób z przeciwciałami świadczącymi o kontakcie z koronawirusem był najwyższy u Afroamerykanów (14,2 proc.), podczas gdy u białych mieszkańców USA wynosił 2,5 proc.

Badacze wskazują też, że odsetek ten był wyższy wśród kobiet niż mężczyzn. Wyższy niż w innych grupach był też wśród osób w wieku 18-44 lata.