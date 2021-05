Francja: Odkryto bardzo rzadki wariant Covid-19

„Jest to wariant zmutowanej wersji brytyjskiej Covid-19, zidentyfikowany już we Francji, ale jak dotąd występujący bardzo rzadko" - powiedział Patrick Dehail, doradca medyczny i naukowy ARS Nouvelle-Aquitaine.

Zachorowało co najmniej 46 osób, na razie przebieg jest typowy. „Nie mamy powodu sądzić, że ten wariant jest odporny na szczepionkę" - skomentował Dehail. „Nie martwimy się przesadnie, ale jest to dobra okazja, aby przypomnieć ludziom, że wirus wciąż krąży i że zniesienie obostrzeń nie powinno być traktowane jako powrót do życia bez ograniczeń". Patrick Dehail podkreślił też, że Bordeaux było do tej pory regionem względnie oszczędzonym przez pandemię i odporność zbiorowa jest bardzo niska.

Nowy wariant, nazywany VoC 20I / 484Q jest pochodną wariantu angielskiego, ale nabył dodatkową mutację (E484Q) podejrzewaną o zmniejszanie skuteczności szczepionek.

Obecnie we Francji jest pięć uznawanych za niebezpieczne wariantów koronawirusa: brytyjski, południowoafrykański, brazylijski, indyjski oraz nowy wariant wykryty w Bordeaux.