Prof. Horban: Może trzeba wprowadzić obowiązek szczepień

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że nie ma obecnie w Polsce planu, by szczepienia przeciw COVID-19 były obowiązkowe.

- Na razie musimy przejść przez rejestrację kolejnych roczników, zresztą ona w najbliższym czasie będzie finiszowała. Potem trzeba proces szczepień przeprowadzić, więc jest dużo roboty na najbliższy miesiąc-dwa - tłumaczył.

W podobnym tonie wypowiadał się wcześniej szef KPRM Michał Dworczyk.

Możliwości wprowadzenia takiego obowiązku nie wyklucza prof. Andrzej Horban. - 50 proc. niezaszczepionych ludzi powyżej 60. roku życia, to jest szklanka do połowy pusta. Powinniśmy mieć 90 proc. zaczepionej tej grupy - powiedział w rozmowie z Trójką.

- Jeżeli prośba, prośba i prośba, działania organizacyjne nie odniosą skutku, to być może trzeba będzie to wprowadzić - dodał. - To nie jest kwestia wprowadzenia bardziej lub mniej restrykcyjnego nakazu. To jest problem taki, że trzeba umożliwić ludziom możliwość zaszczepienia, tworząc właściwy system organizacyjny - wyjaśnił.

Prof. Horban przekonuje, że jeżeli nie zaszczepimy większej liczby osób, to jesienią w Polsce będziemy mieli czwartą falę zakażeń koronawirusem.