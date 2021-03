Koronawirus. Czy wiosenna fala jest gorsza od jesiennej? "Patrzmy na wskaźniki"

No i mamy wariant wirusa, który szybciej się rozprzestrzenia. Mamy też zmęczenie materiału ludzkiego w związku z obostrzeniami.

Dlaczego rośnie liczba zakażeń? - Mamy sezon, w którym jakość powietrza nie wszędzie jest dobra. To sprzyja zachorowaniom.

- Wzrost (hospitalizacji chorych na COVID w Polsce - red.) jest łatwy do wytłumaczenia, mamy większą liczbę osób zakażonych, aktywnie zakażonych - dodał prof. Fedorowski.

Czy rozpoczynający się w sobotę lockdown poprawi sytuację epidemiczną Polski? Prof. Fedorowski mówił, że wskazują na to przykłady innych krajów, które zdecydowały się na jego wprowadzenie.

- Lockdowny mają ogromne znaczenie psychologiczne. Osoby, które do tej pory z nonszalancją podchodziły do kontaktów międzyludzkich, dzięki psychologii lockdownu swoje postępowanie zweryfikują i nie będziemy mieli do czynienia z kontaktami towarzyskimi, w czasie których ten wirus się rozprzestrzeniał - mówił też dr Fedorowski.

Ekspert podkreślił, że sukces w walce z epidemią "zależy od nas".