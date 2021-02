Niedzielski: Ponad 580 tys. osób zaszczepionych przeciw COVID-19 w tydzień

We wpisie w mediach społecznościowych szef resortu zdrowia zaznaczył, że w tym tygodniu po raz pierwszy jednego dnia wykonano ponad 170 tys. szczepień.

Niedziela jest 57. dniem akcji szczepień w naszym kraju. Pierwszą z dwóch dawek otrzymało 1,77 mln osób. Według danych z poranka, obejmujących okres od 27 grudnia do 20 lutego, do tej pory w Polsce wykonywano średnio 48,17 tys. szczepień na dobę.

- My planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. Ta populacja dorosłych wynosi w tej chwili ponad 31 mln ludzi - mówił przed rozpoczęciem Narodowego Programu Szczepień.

Zakładając, że odporność stadną uzyskuje się przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznaczałoby to konieczność zaszczepienia 26,8 mln osób) i biorąc pod uwagę, że obecnie wykorzystywane szczepionki wymagają podania dwóch dawek (w sumie 53,6 mln), do poziomu odporności stadnej brakuje jeszcze 50,99 mln szczepień. Przy dotychczasowym tempie szczepień proces zajmie jeszcze 1058 dni, przy tempie z ostatnich siedmiu dni - jeszcze 614.

Rząd twierdzi, że w związku z szybszym tempem napływu szczepionek do Polski liczba szczepień znacząco wzrośnie po pierwszym kwartale 2021 roku.

Z danych rządowych wynika, że w Polsce stwierdzono dotąd 2 611 niepożądanych odczynów poszczepiennych. W ciągu ostatniej doby liczba ta wzrosła o 39.