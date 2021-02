Nowe dane: Szczepionkę Pfizera można trzymać w zamrażarce

Według dotychczas dostępnych danych szczepionka Pfizer/BioNTech musi być przechowywana w temperaturze -75 stopni Celsjusza (do sześciu miesięcy) lub w zwykłej lodówce (w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza) przez pięć dni.

Teraz - jak wynika z komunikatu opublikowanego w piątek przez koncern Pfizer - koncern przedstawił dane, z których wynika, że szczepionka może być bezpiecznie przechowywana w temperaturze od -25 stopni Celsjusza do -15 stopni Celsjusza (to temperatura panująca w zwykłej zamrażarce) do dwóch tygodni.